Точка отрезка, делящая его пополам, на два равных отрезка, называется серединой отрезка.

Геометрия
Точка отрезка, делящая его пополам, на два равных отрезка, называется серединой отрезка.
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Автор: Гость
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Гость:
Да правильно молодец гвыыыыыыыыыыыыыыыы
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