Для массовой культуры характерно : а) стремление к коммерческой выгоде б)аноним??ость большинства произведений в)отсутствие специальных знаний восприятия г) сохранение в виде традиции

Обществознание
Для массовой культуры характерно : а) стремление к коммерческой выгоде б)аноним??ость большинства произведений в)отсутствие специальных знаний восприятия г) сохранение в виде традиции
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