Для массовой культуры характерно : а) стремление к коммерческой выгоде б)аноним??ость большинства произведений в)отсутствие специальных знаний восприятия г) сохранение в виде традиции

Обществознание

Для массовой культуры характерно : а) стремление к коммерческой выгоде б)аноним??ость большинства произведений в)отсутствие специальных знаний восприятия г) сохранение в виде традиции

Автор: Гость