1)Речной теплоход за 1 ч проходит по течению 16,8 км, а против течения 14,2 км. Какова ск??рость теплохода в стоячей воде? 2)Среднее арифметическое двух чисел равно 22,8, причем одно из них в 3 раза больше другого. Найдите оба...

Математика
1)Речной теплоход за 1 ч проходит по течению 16,8 км, а против течения 14,2 км. Какова ск??рость теплохода в стоячей воде? 2)Среднее арифметическое двух чисел равно 22,8, причем одно из них в 3 раза больше другого. Найдите оба числа. арифметическими способами обе задачи(по действиям). Заранее спасибо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).Пусть х скорость катера в стоячей воде, у-скорость течения реки х+у=16,8, х-у=14,2  Складываем обе части, получаем 2х=31, х=15,5(км/час). Скорость катера в стоячей воде 15,5км 2). Одно число берем за х, тогда второе будет 3х (х+3х)/2=22,8, х+3х=22,8*2, 4х=45,6,  4=45,6:4, х=11,4, 3х=34,2 Проверка (11,4+34,2):2=45,6:2=22,8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение 2x^3-x^3-2x+1=0 Помогите пожалуйста
Ответить
Химия
Степень окисления AlH3 ZnO H2So4 N2O5 LiPo4 So2 Fe(No3)3 KOH O2
Ответить
Русский язык
Каким может быть предложение по основным характеристикам
Ответить
Математика
Выполните -7/9-1/6 пж срочно
Ответить
Математика
Решите примеры: 5668-747+57=__ 5485-759-58+123=__
Ответить