1)Речной теплоход за 1 ч проходит по течению 16,8 км, а против течения 14,2 км. Какова ск??рость теплохода в стоячей воде? 2)Среднее арифметическое двух чисел равно 22,8, причем одно из них в 3 раза больше другого. Найдите оба...

Математика

1)Речной теплоход за 1 ч проходит по течению 16,8 км, а против течения 14,2 км. Какова ск??рость теплохода в стоячей воде? 2)Среднее арифметическое двух чисел равно 22,8, причем одно из них в 3 раза больше другого. Найдите оба числа. арифметическими способами обе задачи(по действиям). Заранее спасибо.

Автор: Гость