1)Речной теплоход за 1 ч проходит по течению 16,8 км, а против течения 14,2 км. Какова ск??рость теплохода в стоячей воде? 2)Среднее арифметическое двух чисел равно 22,8, причем одно из них в 3 раза больше другого. Найдите оба...
Математика
1)Речной теплоход за 1 ч проходит по течению 16,8 км, а против течения 14,2 км. Какова ск??рость теплохода в стоячей воде? 2)Среднее арифметическое двух чисел равно 22,8, причем одно из них в 3 раза больше другого. Найдите оба числа. арифметическими способами обе задачи(по действиям). Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).Пусть х скорость катера в стоячей воде, у-скорость течения реки х+у=16,8, х-у=14,2 Складываем обе части, получаем 2х=31, х=15,5(км/час). Скорость катера в стоячей воде 15,5км 2). Одно число берем за х, тогда второе будет 3х (х+3х)/2=22,8, х+3х=22,8*2, 4х=45,6, 4=45,6:4, х=11,4, 3х=34,2 Проверка (11,4+34,2):2=45,6:2=22,8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика