Решите примеры: 5668-747+57=__ 5485-759-58+123=__

Математика
Решите примеры: 5668-747+57=__ 5485-759-58+123=__
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5668-747+57=4978 5485-759-58+123=4791
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Каким может быть предложение по основным характеристикам
Ответить
Математика
Из суммы всех натуральных чисел от 1 до 150 вычеркнули числа, делящиеся на 13. Чему ра??на оставшаяся. сумма?
Ответить
Биология
Для холоднокровных животных характерно: а) постоянная температура тела б)темпера??ура тела зависит от окружающей среды в) физиологические механизмы...
Ответить
Алгебра
7х^4-9х^2+2=0 у^4-12у^2+27=0
Ответить
Русский язык
Человек живет не только в настоящем ,но и в прошлом и обязательно в будущем.Как вы ??онимаете его смысл ?Напишите об этом .
Ответить