Решите примеры: 5668-747+57=__ 5485-759-58+123=__
Математика
Решите примеры: 5668-747+57=__ 5485-759-58+123=__
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5668-747+57=4978 5485-759-58+123=4791
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