7х^4-9х^2+2=0 у^4-12у^2+27=0
Алгебра
7х^4-9х^2+2=0 у^4-12у^2+27=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заменяешь х^2=a или y^2=a,решаешь дискриминант,находишь а,и возвращаешься к замене 1)корень Д=5, а=4/7 и 2, х= корень 4/7 и х=корень 2 2)корень Д=6, а=9 и 3, х= 3 и корень 3
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