7х^4-9х^2+2=0 у^4-12у^2+27=0

Гость: Гость:

Заменяешь х^2=a или y^2=a,решаешь дискриминант,находишь а,и возвращаешься к замене 1)корень Д=5, а=4/7 и 2, х= корень 4/7 и х=корень 2 2)корень Д=6, а=9 и 3, х= 3 и корень 3