Какие заболевания передаются по воздуху, через органы дыхания? Какие правила нужно соблюдать, чтобы не заразиться?
Окружающий мир
Какие заболевания передаются по воздуху, через органы дыхания? Какие правила нужно соблюдать, чтобы не заразиться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это грип! Носить маски и тепло одеваться
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Полная форма -енн -нн краткая форма -ен . -н Тут нужно дополнить слово сочетания с такими суффиксами
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