Какие заболевания передаются по воздуху, через органы дыхания? Какие правила нужно соблюдать, чтобы не заразиться?

Окружающий мир

Какие заболевания передаются по воздуху, через органы дыхания? Какие правила нужно соблюдать, чтобы не заразиться?

Автор: Гость