Когда прилагательное является сказуемым,а когда определением?
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Когда прилагательное является сказуемым,а когда определением?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилагательное является сказуемым, когда оно краткое! Прилагательное является определением, когда оно полное!
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