Заминить местоимениями chimp,book,Bess, kid
Английский язык
Заминить местоимениями chimp,book,Bess, kid
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Kid-baby,child,tot Book-magazine,log Chimp-jocko Bess написано с большой буквы, это имя? Если да, то никак. Если это слово бес, то может быть monster.
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