Напиши сочинение о древней Москве
Окружающий мир
Напиши сочинение о древней Москве
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москвы — это душа всех нас, душа России. Бесшабашная, бесхитростная, раздольная, шумная, непредсказуемая, пронзительная, мастеровитая, песенная… Когда бродишь по Москве — с холма на долинку, потом по речке, и опять на горку, да еще если колокола звонят в монастырях, а они звонят так громко,так протяжно, — начинаешь вдруг лучше понимать самого себя.Вглядываешься в Москву, точно в большое зеркало смотришь.Москва — очень древний город. Нынче она отпразднует свой 854-й день рождения. Небось, и не заметила, красавица, как ей уж девятый век пошел…
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