10 вопросов к повести Дубровский

Гость: Гость:

1.В комнату с каким зверем пустили Дубровского(с медведем). 2. Владимир Дубровский попадает в дом Троекурова под видом(учителя французского) 3. Сколько гончих и борзых собак жило у Троекурова?(50) 4. О чём была первая записка Дубровского к Маше? (О свидании.) 5. Что в первую очередь любил показывать своим гостям Троекуров в своём имении?(Псарню) 6.Кто любил читать французские романы? (Маша Троекурова) 7. В чью пользу был решён вопрос об имении Дубровских в суде?(В пользу Троекурова.) 8. Как называлось село, где жили Дубровские? (Кистенёвка) 9. Как Дефорж-Дубровский расправился с разъярённым медведем? (Убил его) 10. Какое поручение дала Маша своему брату Саше? (Положить кольцо в дупло дуба)