10 вопросов к повести Дубровский

Литература
10 вопросов к повести Дубровский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.В комнату с каким зверем пустили Дубровского(с медведем). 2. Владимир Дубровский попадает в дом Троекурова под видом(учителя французского) 3. Сколько гончих и борзых собак  жило у  Троекурова?(50) 4. О чём  была первая  записка Дубровского к  Маше? (О свидании.) 5. Что в  первую очередь  любил показывать своим  гостям Троекуров в своём  имении?(Псарню) 6.Кто   любил читать французские  романы? (Маша Троекурова) 7. В чью пользу  был  решён вопрос  об имении Дубровских в  суде?(В пользу Троекурова.) 8. Как называлось село,  где  жили Дубровские? (Кистенёвка) 9. Как Дефорж-Дубровский  расправился с  разъярённым  медведем? (Убил его) 10. Какое поручение  дала Маша своему  брату Саше? (Положить  кольцо в дупло  дуба)
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