Nick will go to school tomorrow(отрицание+все типы вопросов) пожалуйстааап

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Nick will go to school tomorrow(отрицание+все типы вопросов) пожалуйстааап
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Nick won't go to school tomorrow отрицательная форма Will Nick go to school tomorrow? Воросительная
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