Как взаимодействуют два параллельных пучка электронов?

Физика
Как взаимодействуют два параллельных пучка электронов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Пучки одного направления притягиваются, пучки противоположного направления отталкиваются.
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