Выполни действия с числами, выраженными в десятках. Нарисуй графические модели. 4 ?? +1 д= 6д -2 д =

Математика
Выполни действия с числами, выраженными в десятках. Нарисуй графические модели. 4 ?? +1 д= 6д -2 д =
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 д + 1 д = 5 десятков = 50 рисуете 4 кружочка ( в каждом 10 точек) + 1 ружочек (с 10 точками) = 5 кружочков. 6 д - 2 д - аналогично
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