В треугольнике a b c угол c равен 90 градусов , угол a равен 70 градусов ,cd биссектриса.н??йдите углы треугольника a b c. срочняк нужен на контрольной сижу
Геометрия
В треугольнике a b c угол c равен 90 градусов , угол a равен 70 градусов ,cd биссектриса.н??йдите углы треугольника a b c. срочняк нужен на контрольной сижу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В треугольнике АВС не известен только угол b, он равен 180-90-70=20 градусов. Если ты опечатался, и надо найти углы в треугольнике ADC, то ищется так: Угол А равен 70, а угол DCA равен половине угла С=90*0,5=45 градусов. Тогда угол ADC равен 180-70-45=65 градусов
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