Запишите с помощью букв а б с распределительное свойство умножения относительно ??ложения и вычитания . Проверьте эти свойства при а=6,2 б=3,8 с=0,2.используя эти свойства, найдите значения выражения: 104,76*378,91-94,76*378,9...
Математика
Запишите с помощью букв а б с распределительное свойство умножения относительно ??ложения и вычитания . Проверьте эти свойства при а=6,2 б=3,8 с=0,2.используя эти свойства, найдите значения выражения: 104,76*378,91-94,76*378,91 0,76*496,6-396,6*0,78
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А * (b + c) = a * b + a * c 6,2 (3,8 + 0,2) = 6,2 * 4 = 24,8 6,2* 3,8 + 6,2 * 0,2 = 23,56 + 1,24 = 24,8 Остальное легко считается при помощи калькулятора, удачи!
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