Запишите с помощью букв а б с распределительное свойство умножения относительно ??ложения и вычитания . Проверьте эти свойства при а=6,2 б=3,8 с=0,2.используя эти свойства, найдите значения выражения: 104,76*378,91-94,76*378,9...

Математика

Запишите с помощью букв а б с распределительное свойство умножения относительно ??ложения и вычитания . Проверьте эти свойства при а=6,2 б=3,8 с=0,2.используя эти свойства, найдите значения выражения: 104,76*378,91-94,76*378,91 0,76*496,6-396,6*0,78

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