Впиши названия: звери и рыбы которые заканчиваются на ь
Русский язык
Впиши названия: звери и рыбы которые заканчиваются на ь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лось, лосось, тюлень, олень, рысь, гусь, журавль, глухарь, голубь, лебедь, снегирь, мышь, свирестель, соболь, лань, конь, медведь, лошадь, окунь, карась, моль. Всё что смогла.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У человека карий цвет глаз доминирует над голубыми а кучерявые волосы над гладкими.голубоглазый курчавый мужчина гетерозиготный по гену формы волос...
Английский язык