Установите отрасли промышленной специализации Урала
География
Установите отрасли промышленной специализации Урала
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машино и вагоностроение, металлургическая промышленность, химическая промышленность, южный урал - нефтяная промышленность
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