Установите отрасли промышленной специализации Урала

География
Установите отрасли промышленной специализации Урала
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Гость:
машино и вагоностроение,  металлургическая промышленность, химическая промышленность, южный урал - нефтяная промышленность
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