Можно ли считать Юшку человеком который умеет любить
Литература
Можно ли считать Юшку человеком который умеет любить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ на этот вопрос довольно спорный. 1.С одной стороны,Он любил всех и вся!И Землю, и всех вокруг!Он не обижался на то что люди изредка к нему пристают. 2.Если говорить о настоящей любви,то искренне он любил только свою сиротку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За одно и тоже время теплоход прошел 216 км, а пароход 72 км. Чему равна скорость тепл??хода если скорость парохода 24 км\ч С вопросами или с пое...
Немецкий язык
1. Эккехард Шмидт является студентом. Ему 21 год. Эккехард Шмидт в свои 21 год уже опы??ный автостопщик, объехавший за 3 года много мест на западе ...