Можно ли считать Юшку человеком который умеет любить

Гость: Гость:

Ответ на этот вопрос довольно спорный. 1.С одной стороны,Он любил всех и вся!И Землю, и всех вокруг!Он не обижался на то что люди изредка к нему пристают. 2.Если говорить о настоящей любви,то искренне он любил только свою сиротку.