Можно ли считать Юшку человеком который умеет любить

Литература
Можно ли считать Юшку человеком который умеет любить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ на этот вопрос довольно спорный. 1.С одной стороны,Он любил всех и вся!И Землю, и всех вокруг!Он не обижался на то что люди изредка к нему пристают. 2.Если говорить о настоящей любви,то искренне он любил только свою сиротку.
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