(x:203+6902)•84=592200
Математика
(x:203+6902)•84=592200
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x:203+6902)•84=592200; Х:203+6902=592200:84; Х:203=7050-6902; Х:203=148; Х=203*148; Х=30044
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