Перечислите природные ресурсы Поволжья

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Земельные ресурсы — главное богатство Поволжья. Около 60% сельскохозяйственных земель приходится на плодородные черноземные и каштановые почвы. Обеспеченность одного жителя пашней значительно выше, чем в среднем по России. Однако свободных земель в районе не осталось, практически весь земельный фонд вовлечен в хозяйственный оборот. Основная проблема земельных ресурсов — подверженность их водной и ветровой эрозии. Поволжье является крупным регионом орошаемого земледелия. Площадь орошаемых земель составляет 30% всего ирригационного фонда России. Основная часть орошаемых земель занята кормовыми культурами (около 70%) и зерновыми (свыше 20%), на картофель, овощные и бахчевые культуры приходится менее 5%. Значительны водные ресурсы Поволжья. Освоенность гидроэнергетических ресурсов уже превысила 70%. В районе имеются богатые ресурсы ценных осетровых и частиковых рыб. Среди минеральных ресурсов основными являются топливно-энергетические — нефть и газовый конденсат: озера Эльтон и Баскунчак — кладовые поваренной соли. Одно из богатств района — прекрасные рекреационные ресурсы. Живописные берега Волги, благоприятный климат, множество исторических и природных памятников привлекают в Поволжье туристов и отдыхающих. Поволжье имеет исключительно выгодное экономико-географическое положение. которое в первую очередь определяется наличием и удобным расположением многочисленных транспортных путей. Природные условия Поволжья определяются не только географическим положением района, но и самой Волгой. По совокупности природных факторов Поволжье относится к числу самых благоприятных для комплексного развития районов России.