Туристы прошли по реке на спортивных байдарках половину намеченного пути и еще 9 км . Оставшийся путь они могут пройти на байдарках за 3 часа со скоростью 6 км\ч. Узнай весь путь

Математика

Туристы прошли по реке на спортивных байдарках половину намеченного пути и еще 9 км . Оставшийся путь они могут пройти на байдарках за 3 часа со скоростью 6 км\ч. Узнай весь путь

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