Туристы прошли по реке на спортивных байдарках половину намеченного пути и еще 9 км . Оставшийся путь они могут пройти на байдарках за 3 часа со скоростью 6 км\ч. Узнай весь путь

Математика
Туристы прошли по реке на спортивных байдарках половину намеченного пути и еще 9 км . Оставшийся путь они могут пройти на байдарках за 3 часа со скоростью 6 км\ч. Узнай весь путь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3*6+9)*2=27*2=54 (км). Ответ: 54 км.
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