Что такое искусство Древней Греции? 40 баллов за правильный ответ!!! ЛЮДИ!!!!

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Искусством Древней Греции был театр. Театр возник более 2500 лет назад. Он возник из весёлых сельских праздников, которые справлялись весной и осенью в честь бога Диониса — покровителя виноградарства и виноделия и назывались — Великие Дионисии. Когда под звуки флейт и свирелей Дионис приходит в Грецию, то в стране начинается весна, теплее пригревает солнце, расцветают цветы, вся жизнь возрождается заново. Во время этих праздников греки пили молодое вино, устраивали весёлые шествия по улицам деревень и городов, водили хороводы и разыгрывали сценки из жизни самого весёлого из богов. Театр (с греч.яз означает «место для зрелищ»). Здание театра состояло из трех частей: первая Театрон — это места для почётных зрителей, вторая Орхестра — круглая или полукруглая площадка, на которой выступали актёры и хор и третья Скене — пристройка, примыкавшая к орхестре. К её стене прикрепляли полотнища, изображавшие то вход во дворец, то берег моря. Внутри скене хранились костюмы и маски актёров. Театр Диониса в Афинах вмещал 17 000 зрителей, а в Эпидавре — 30000. Вход был платный. В театре ставились комедии и трагедии. В спектакле играли обычно три актера. Актерами были только мужчины. Они же исполняли и женские роли. Актеры носили длинные одежды и обувь на большой платформе, она называлась — котурны.