Вставь пропущеные названия мер длины,площади,объема, 1_ =100.1_=1000000_. 1_=10_.1_=0,1_.1_=0,001_
Математика
Вставь пропущеные названия мер длины,площади,объема, 1_ =100.1_=1000000_. 1_=10_.1_=0,1_.1_=0,001_
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 м=100 см 1 м2=1000000 мм2 1 дм=10 см 1 дм= 0.1 м 1мл(милилитр)=0.001 л( ЛИТРА)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магозине привезли 16 коробок с печньем по 6 кг в ккаждой коробке 36 кг пченья прода??и сколька кг печенья осталось решить задачу с помуч уровнение
Математика
Запишите с помощью букв а б с распределительное свойство умножения относительно ??ложения и вычитания . Проверьте эти свойства при а=6,2 б=3,8 с=...
Математика
Туристы прошли по реке на спортивных байдарках половину намеченного пути и еще 9 км . Оставшийся путь они могут пройти на байдарках за 3 часа со ск...