Напишите фантастический рассказ!!!! Срочно!!!Пожалуйста!!!!
Литература
Напишите фантастический рассказ!!!! Срочно!!!Пожалуйста!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был дед. Пошёл в лес за дровами и встретил большое дерево.Подумал, подумал и захотел срубить. Ударил топором, дерево затрещало, поднялась буря, и ударила молния прямо в деда, и тот скончался на месте.
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