Вскоре Серёжа поступил в школу- ставится запятая?
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Вскоре Серёжа поступил в школу- ставится запятая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вскоре Серёжа поступил в школу. - нет, не ставится.
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