Что это значит разберите предложения по членам
Математика
Что это значит разберите предложения по членам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выделить подлежащее (то, о чем говорится в предложении, чаще всего это существительное), сказуемое (то что этот предмет делает или что о нем говорится, чаще всего это глагол), если предложение распространенное, то в нем есть и другие члены, например: дополнение, определение, обстоятельство. Они отвечают на другие вопросы. Обстоятельство- где? куда? когда? откуда? почему? зачем? как?. Определение- какой? какая? Какое? Какие? Чей? Чья? Чье? Чьи?. А дополнение - отвечает на вопросы косвенных падежей.
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