Напряжение приложенное к двум проводникам 20 Ом и 40 Ом соединенных последовательн?? равно 120В. Определить силу тока и напряжение на каждом проводнике.

Физика

Напряжение приложенное к двум проводникам 20 Ом и 40 Ом соединенных последовательн?? равно 120В. Определить силу тока и напряжение на каждом проводнике.

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