Напряжение приложенное к двум проводникам 20 Ом и 40 Ом соединенных последовательн?? равно 120В. Определить силу тока и напряжение на каждом проводнике.
Физика
Напряжение приложенное к двум проводникам 20 Ом и 40 Ом соединенных последовательн?? равно 120В. Определить силу тока и напряжение на каждом проводнике.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U=120 B R1=20 Ом R2=30 Ом I=? I1=? I2=? U1=? U2=?Ro=R1+R2=20+30=50 ОмI=I1=I2=U/Ro=120/50=2.4 AU1=I*R1=2.4*20=48 BU2=2.4*30=72 B=================
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