Напряжение приложенное к двум проводникам 20 Ом и 40 Ом соединенных последовательн?? равно 120В. Определить силу тока и напряжение на каждом проводнике.

Физика
Напряжение приложенное к двум проводникам 20 Ом и 40 Ом соединенных последовательн?? равно 120В. Определить силу тока и напряжение на каждом проводнике.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U=120 B    R1=20 Ом    R2=30 Ом   I=?   I1=?   I2=?   U1=?   U2=?Ro=R1+R2=20+30=50 ОмI=I1=I2=U/Ro=120/50=2.4 AU1=I*R1=2.4*20=48 BU2=2.4*30=72 B=================

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