Подготовьте сообщение о природе евразии. Помогите срочно нужно!

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Самый большой материк Земли — это Евразия. Его площадь — 54 млн кв.км. Континент включает две части — Европу и Азию. Условная граница между ними проходит вдоль Уральских гор. Большую площадь Европы занимает Восточно-Европейская равнина. Горы становят лишь 1,5% ее территории. Тогда как в Азии, горы покрывают три четверти всей площади. Животный мир Евразии — уникален. В широколиственных лесах фауна очень разнообразна. Типичные представители тайги: медведь, рысь, росомаха, белка. Также в лесах Евразии можно встретить таких птиц, как глухари, рябчики, тетерева. Основными представителями лесной фауны Европы являются: бурый медведь, благородный олень, лесной хорек, косуля, зубр, заяц, лисица и др. Бурый медведь встречается в горах, особенно часто в Карпатах и европейской части России. Мир птиц, лесов Евразии очень богат. Распространены певчие птицы: пеночки, дрозды, иволги. Характерным представителем фауны Азии является черный гималайский медведь. Также здесь обитает бамбуковый медведь — большая панда. Самый опасный хищник Азии — тигр. Встречаются также леопард, куница харза, дальневосточный лесной кот, пятнистый олень, безрогий водяной олень и др. Среди пресмыкающихся очень много змей и ящериц. В Центральной Азии преобладают копытные и грызуны. А для Индии характерно обилие обезьян. Активная деятельность человека привела к угрозе исчезновения многих видов животных, а также изменению среды их обитания. И ситуация на сегодняшний день практически не улучшается.