Здравствуйте! составте пожалуйста текст из 7-ми предложений! На тему пришла весна. текст должен начинаться так: пришла весна

Гость: Гость:

Пришла весна. Сквозь низко нависшие тучи стало проглядывать голубое чистое небо. Таким прозрачно-синим оно может быть только весной. По земле побежали звонкие ручейки. Сначала их было мало, но с каждым днем они все чаще и чаще прорезали лед своими струйками. Пение ранних пташек и звонкая капель с крыш заполняют мир, весенняя музыка приходит на смену долгому зимнему молчанию и завыванию ветра. Все приходит в движение: суетятся на ветках птицы, весело капают с карнизов жемчужинки. Снег еще прячется в темных углах, не хочет понять, что с каждым часом сугробы становятся меньше, не укрыться им от теплого, долгожданного солнышка. Дни становятся длиннее и светлее. Радуются наступающей весне и люди. На лицах все чаще появляются улыбки, теперь не страшно выходить на улицу: не закружит тебя вьюга, не засыпет снегом глаза. Больше всего радуются весне ребята. Можно снять тяжелые шубы, надеть резиновые сапоги и весело ходить по лужам, пускать кораблики. Вскоре из-под земли выглянут первые робкие зеленые травинки, набухшие почки на деревьях лопнут, и появятся изумительные зеленые листочки. На смену белому и серому приходят зеленый и голубой цвета.