Здравствуйте! составте пожалуйста текст из 7-ми предложений! На тему пришла весна. текст должен начинаться так: пришла весна

Русский язык
Здравствуйте! составте пожалуйста текст из 7-ми предложений! На тему пришла весна. текст должен начинаться так: пришла весна
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришла весна. Сквозь низко нависшие тучи стало проглядывать голубое чистое небо. Таким прозрачно-синим оно может быть только весной. По земле побежали звонкие ручейки. Сначала их было мало, но с каждым днем они все чаще и чаще прорезали лед своими струйками. Пение ранних пташек и звонкая капель с крыш заполняют мир, весенняя музыка приходит на смену долгому зимнему молчанию и завыванию ветра. Все приходит в движение: суетятся на ветках птицы, весело капают с карнизов жемчужинки. Снег еще прячется в темных углах, не хочет понять, что с каждым часом сугробы становятся меньше, не укрыться им от теплого, долгожданного солнышка. Дни становятся длиннее и светлее. Радуются наступающей весне и люди.      На лицах все чаще появляются улыбки, теперь не страшно выходить на улицу: не закружит тебя вьюга, не засыпет снегом глаза. Больше всего радуются весне ребята. Можно снять тяжелые шубы, надеть резиновые сапоги и весело ходить по лужам, пускать кораблики.      Вскоре из-под земли выглянут первые робкие зеленые травинки, набухшие почки на деревьях лопнут, и появятся изумительные зеленые листочки. На смену белому и серому приходят зеленый и голубой цвета.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Чем прославился князь Олег
Ответить
Физика
За 20 минут через утюг проходит электрический заряд 960кл.определите силу тока в утюге нуже дано и решения
Ответить
Английский язык
Nick will go to school tomorrow(отрицание+все типы вопросов) пожалуйстааап
Ответить
Математика
Что это значит разберите предложения по членам
Ответить
География
Подготовьте сообщение о природе евразии. Помогите срочно нужно!
Ответить