За 20 минут через утюг проходит электрический заряд 960кл.определите силу тока в утюге нуже дано и решения

Физика
За 20 минут через утюг проходит электрический заряд 960кл.определите силу тока в утюге нуже дано и решения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t=20*60=1200 c    q=960 Кл    I=?I=q/t=960/1200=0.8 A==================

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