За 20 минут через утюг проходит электрический заряд 960кл.определите силу тока в утюге нуже дано и решения
Физика
За 20 минут через утюг проходит электрический заряд 960кл.определите силу тока в утюге нуже дано и решения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t=20*60=1200 c q=960 Кл I=?I=q/t=960/1200=0.8 A==================
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