В каком из представленных из перечисленных городов северной Америки зима самая т??плая
География
В каком из представленных из перечисленных городов северной Америки зима самая т??плая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Африка,не много подумать и все
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