Решите "звуковую пропорцию, т. е. установите, какой звук соответствует Х (икс). Для обозначения звуков используются русские буквы в квадратных скобках. [д] : [с] = [б] : Х. Ответ запишите в поле ввода в квадратных скобках, на...

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Решите "звуковую пропорцию, т. е. установите, какой звук соответствует Х (икс). Для обозначения звуков используются русские буквы в квадратных скобках. [д] : [с] = [б] : Х. Ответ запишите в поле ввода в квадратных скобках, например: [р]

Автор: Гость