Решите "звуковую пропорцию, т. е. установите, какой звук соответствует Х (икс). Для обозначения звуков используются русские буквы в квадратных скобках. [д] : [с] = [б] : Х. Ответ запишите в поле ввода в квадратных скобках, на...

Русский язык
Решите "звуковую пропорцию, т. е. установите, какой звук соответствует Х (икс). Для обозначения звуков используются русские буквы в квадратных скобках. [д] : [с] = [б] : Х. Ответ запишите в поле ввода в квадратных скобках, например: [р]
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно, X - [п]. Но это лишь предположение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Преобразуй в многочлен. 49x^2-(8-7x)^2
Ответить
Русский язык
Русский язык 2 часть 2 класс упражнение 2 страница 61
Ответить
Обществознание
Решите.обществознание пожалст
Ответить
Химия
Расставьте коэффициенты: 1) P + KClO3 = P2O5 + KCl 2) 3CaO +2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3H2O 3) P + NO2 = P2O5 + NO 4) HNO3 = NO2 + H2O + O2
Ответить
Физика
Срочно!!!Помогите:) Маятник длиной 2м совершает колебания с частотой 0,5Гц. Найти период колебаний и ускорение свободного падения на поверхности.
Ответить