Решите "звуковую пропорцию, т. е. установите, какой звук соответствует Х (икс). Для обозначения звуков используются русские буквы в квадратных скобках. [д] : [с] = [б] : Х. Ответ запишите в поле ввода в квадратных скобках, на...
Русский язык
Решите "звуковую пропорцию, т. е. установите, какой звук соответствует Х (икс). Для обозначения звуков используются русские буквы в квадратных скобках. [д] : [с] = [б] : Х. Ответ запишите в поле ввода в квадратных скобках, например: [р]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно, X - [п]. Но это лишь предположение.
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