Выпишите словочетания с вопросами. Далеко внизу яростно билась о скалы горная река. срочно

Русский язык
Выпишите словочетания с вопросами. Далеко внизу яростно билась о скалы горная река. срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это конечно не с вопросами, Ну старалась. горная река, внизу яростно, далеко внизу.
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