Для холоднокровных животных характерно: а) постоянная температура тела б)темпера??ура тела зависит от окружающей среды в) физиологические механизмы терморегуляции отсутствуют г) не правильного ответа

Биология

Для холоднокровных животных характерно: а) постоянная температура тела б)темпера??ура тела зависит от окружающей среды в) физиологические механизмы терморегуляции отсутствуют г) не правильного ответа

Автор: Гость