Для холоднокровных животных характерно: а) постоянная температура тела б)темпера??ура тела зависит от окружающей среды в) физиологические механизмы терморегуляции отсутствуют г) не правильного ответа

Биология
Для холоднокровных животных характерно: а) постоянная температура тела б)темпера??ура тела зависит от окружающей среды в) физиологические механизмы терморегуляции отсутствуют г) не правильного ответа
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Гость:
Б)температура тела зависит от окружающей среды
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