1. Рецепторы – это чувствительные образования, которые: 1) передают импульсы в центральную нервную систему; 2) передают нервные импульсы со вставочных нейронов на исполнительные; 3) воспринимают раздражения и преобразуют эне...

Биология

1. Рецепторы – это чувствительные образования, которые: 1) передают импульсы в центральную нервную систему; 2) передают нервные импульсы со вставочных нейронов на исполнительные; 3) воспринимают раздражения и преобразуют энергию раздражителей в процесс нервного возбуждения; 4) воспринимают нервные импульсы от чувствительных нейронов. 2. Нервным импульсом называют: 1) электрическую волну, бегущую по нервному волокну; 2) передачу информации с одного нейрона на следующий; 3) передачу информации от клетки к клетке; 4) процесс, обеспечивающий торможение клетки-адресата. 3. По чувствительному нейрону возбуждение направляется: 1) в центральную нервную систему; 2) к исполнительному органу; 3) к рецепторам; 4) к мышцам. 4. Длинный отросток нервной клетки называется: 1) аксон; 2) нейрон; 3) дендрит; 4) синапс. 5. Место контактов двух нервных клеток друг с другом называется: 1) аксон; 2) нейрон; 3) дендрит; 4) синапс. 6. Нервные клетки отличаются от остальных наличием: 1) ядра с хромосомами; 2) отростков разной длины; 3) многоядерностью; 4) сократимостью. 7. Установите соответствие между строением и функциями нейрона и его отростками. ОТРОСТОК НЕЙРОНА СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ А) аксон, 1) проводит сигнал к телу нейрона, Б) дендрит 2) снаружи покрыт оболочкой 3) короткий и сильно ветвится, 4) участвует в образовании нервных волокон, 5) проводит сигнал от тела нейрона.

Автор: Гость