1)С какой силой человек будет выталкиваться из:а)пресной воды,б)соленой воды 2)Дли??а земного экватора =40000км.За какое время самолет сможет облететь землю по экватору если его скорость =800км/ч 3)Росток бамбука за сутки выр...

Физика
1)С какой силой человек будет выталкиваться из:а)пресной воды,б)соленой воды 2)Дли??а земного экватора =40000км.За какое время самолет сможет облететь землю по экватору если его скорость =800км/ч 3)Росток бамбука за сутки вырастает на 86,4см.Насколько он вырастит за 1минуту? ПОПОДРОБНЕЕ,пожалуйста:) С физикой всё очень туго:с
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Будет выталкиваться с силой Архимеда, из солёной воды сильнее. FАрхимеда=плотность жидкости*ускорение свободного падения*объём погружённой части. 2) Вроде за 157 часов. Если представить, что экватор-окружность, то 20000-его радиус. Длина окружности C=2Пr=125600км. Теперь C-это путь, делим его на скорость, получаем время, надеюсь, что всё понятно. 3) В сутках 24 часа, в часе-60 минут, т.е в одних сутка 24*60=1440 минут. Теперь, раз он вырастает за день на 84,6 см, то за 1 минуту вырастет на 86,4/1440=0.05875 см, если не ошибаюсь...
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