1. С помощью подвижного блока груз массой 45 кг был равномерно поднят на высоту 2м. Для поднятия груза к концу троса была приложена сила 300Н. Каков КПД подвижного блока? 2.Какой массы груз можно поднять при помощи подвижного...
Физика
1. С помощью подвижного блока груз массой 45 кг был равномерно поднят на высоту 2м. Для поднятия груза к концу троса была приложена сила 300Н. Каков КПД подвижного блока? 2.Какой массы груз можно поднять при помощи подвижного блока,если тащить веревку с силой 120Н? Какая будет совершена работа,если груз поднять на высоту 2,5м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 Решение КПД=An/A3; An=m*g*h; A3=F*2*h; КПД=(m*g*h)/(F*2*h)=0,75. №2 F=P/2 P=mg F=mg/2 m=2F/g=2*120/2=120кг A=mgh A=120*10*2.5=3000 Дж
Гость:
1Дано: m=45кг h=2м F=300H `КПД-?% решёение: Найдем вес груза: P=mg=`45кг*10м/сё2=450H теперь полезную работу: Апол=Ph=450H*2м=900Дж найдем затраченную работу: Азат=Fh=300H*2м=600Дж Найдем КПД=Азат/Апол*100%=600Дж/900Дж*100%=66% 2д1АНО: F=120H h=2,5м m-?кг А-?Дж решение: F=P/2 P=mg F=mg/2 m=2F/g=2*120/2=120кг A=mgh A=120*10*2.5=3000 Дж так наверное!!!
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