1. С помощью подвижного блока груз массой 45 кг был равномерно поднят на высоту 2м. Для поднятия груза к концу троса была приложена сила 300Н. Каков КПД подвижного блока? 2.Какой массы груз можно поднять при помощи подвижного...

Физика

1. С помощью подвижного блока груз массой 45 кг был равномерно поднят на высоту 2м. Для поднятия груза к концу троса была приложена сила 300Н. Каков КПД подвижного блока? 2.Какой массы груз можно поднять при помощи подвижного блока,если тащить веревку с силой 120Н? Какая будет совершена работа,если груз поднять на высоту 2,5м?

Автор: Гость