1 Самолёт летел 1,2 ч со скоростью 840 км/ч, а следующие 0,6 ч из-за встречного ветра ег?? скорость снизилась до 780 км/ч. С какой средней скоростью он пролетел этот путь? 2 Пароход плыл 1,5 ч по реке со скоростью 36,4 км/ч,...
Математика
1 Самолёт летел 1,2 ч со скоростью 840 км/ч, а следующие 0,6 ч из-за встречного ветра ег?? скорость снизилась до 780 км/ч. С какой средней скоростью он пролетел этот путь? 2 Пароход плыл 1,5 ч по реке со скоростью 36,4 км/ч, а затем ещё 0,5 ч по озеру со скоростью 33,6 км/ч. С какой средней скоростью он плыл? 3 Первые 2 часа автомобиль ехал со скоростью 55 км/ч, следующий час − со скоростью 70 км/ч, а последние три часа − со скоростью 90 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (840*1,2+780*0,6)/(1,2+0,6)=820(км/ч)-средняя скорость 2. (36,4*1,5+0,5*33,6)/(1,5+0,5)=35,7(км/ч)-средняя скорость 3. (55*2+70*1+90*3)/(2+1+3)=75(км/ч)-средняя скорость
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