Для школьного праздника было куплено 93 шарика трех цветов. Красных шариков было н?? 12 меньше, чем белых, а синих на 12 больше, чем белых. Сколько шариков каждого цвета купили для праздника? Решение по действиям и числовое вы...
Математика
Для школьного праздника было куплено 93 шарика трех цветов. Красных шариков было н?? 12 меньше, чем белых, а синих на 12 больше, чем белых. Сколько шариков каждого цвета купили для праздника? Решение по действиям и числовое выражение,например выражение: 550:5+550=110+550=660
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)93-(12×3)=57(ш) 2)57÷3=19(ш)-было красных 3)19+12=31(ш)-было белых 4)31+19(ш)-было синих выражением не решается
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