Для школьного праздника было куплено 93 шарика трех цветов. Красных шариков было н?? 12 меньше, чем белых, а синих на 12 больше, чем белых. Сколько шариков каждого цвета купили для праздника? Решение по действиям и числовое вы...

Математика

Для школьного праздника было куплено 93 шарика трех цветов. Красных шариков было н?? 12 меньше, чем белых, а синих на 12 больше, чем белых. Сколько шариков каждого цвета купили для праздника? Решение по действиям и числовое выражение,например выражение: 550:5+550=110+550=660

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