1)самый богатый город в средневековой японии?2)венедами, антами и славинами назвал своих трудах славянские племена? 3) франция установила протекторат над Сирией и Ливаном по условиям соглашения?

История
1)самый богатый город в средневековой японии?2)венедами, антами и славинами назвал своих трудах славянские племена? 3) франция установила протекторат над Сирией и Ливаном по условиям соглашения?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Камакура 2)- 3) Сайкс-Пико в 1916 г.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши номер 97 пожалуйста срочно
Ответить
Физика
Опишите превращение энергии,которые происходят при движении тела,брошенного вер??икально вверх
Ответить
Литература
Продолжите фразу: "Он производил впечатление..."
Ответить
Математика
1) 2. 1/3 < x/3 < 3. 2/3;
Ответить
Математика
1.Сравните дроби А)3\5и2\3 Б)5\8и3\4 В)1-5\11и4\3 2.Представте неправильные дроби в смешанной форме 104\23 89\13 3.Представьте в виде не...
Ответить