1)самый богатый город в средневековой японии?2)венедами, антами и славинами назвал своих трудах славянские племена? 3) франция установила протекторат над Сирией и Ливаном по условиям соглашения?
История
1)самый богатый город в средневековой японии?2)венедами, антами и славинами назвал своих трудах славянские племена? 3) франция установила протекторат над Сирией и Ливаном по условиям соглашения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Камакура 2)- 3) Сайкс-Пико в 1916 г.
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