1)самый богатый город в средневековой японии?2)венедами, антами и славинами назвал своих трудах славянские племена? 3) франция установила протекторат над Сирией и Ливаном по условиям соглашения?

История

1)самый богатый город в средневековой японии?2)венедами, антами и славинами назвал своих трудах славянские племена? 3) франция установила протекторат над Сирией и Ливаном по условиям соглашения?

Автор: Гость