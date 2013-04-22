№1 Семенова Анастасия 1. Закодировать свои имя и фамилию следующим образом: А = 1, Б = 2, В = 3, ….. , Ю = 32, Я = 33. 2. Найти сумму ГЛАСНЫХ букв своей фамилии. 3. Найти сумму СОГЛАСНЫХ букв своего имени. 4. Перевести сумму бу...

Экономика

№1 Семенова Анастасия 1. Закодировать свои имя и фамилию следующим образом: А = 1, Б = 2, В = 3, ….. , Ю = 32, Я = 33. 2. Найти сумму ГЛАСНЫХ букв своей фамилии. 3. Найти сумму СОГЛАСНЫХ букв своего имени. 4. Перевести сумму букв фамилии ИЗ ДЕСЯТИЧНОЙ СС В ДЕВЯТИРИЧНУЮ СС5. Перевести сумму букв имени ИЗ ДЕСЯТИЧНОЙ СС В ДВЕНАДЦАТИРИЧНУЮ СС. 6. Найти сумму букв своей фамилии по алгоритму от 22.04.2013г.7. Возвести в степень 3/2 полученное число.8. Целую часть полученного десятичного числа перевести последовательно в 2-ную, 3-ную, 7-ную, 12-ную и 16-ную системы счисления. 9. Сделать вывод на основе полученых результатов. №2На языке программирования Паскаль составить программу перевода из десятичной системы счисления в систему счисления с основанием Х, где Х - целое число, определяемое по такому правилу: если 2-я буква фамилии учащегося находится в интервале от А до Д, то Х = 9; если 2-я буква фамилии учащегося находится в интервале от Е до К, то Х = 8;если 2-я буква фамилии учащегося находится в интервале от Л до Р, то Х = 7;если 2-я буква фамилии учащегося находится в интервале от С до Ц, то Х = 6;если 2-я буква фамилии учащегося находится в интервале от Ч до Я, то Х = 5.

Автор: Гость