1.Сформулируйте признаки делимости на 10, на 5, и 2. 2.Сформулируйте признаки делимости на 9, и на 3. 3.Какие числа называются простыми? 4.Какие числа называются составными? 5.Что называют сокращением дроби?
Математика
1.Сформулируйте признаки делимости на 10, на 5, и 2. 2.Сформулируйте признаки делимости на 9, и на 3. 3.Какие числа называются простыми? 4.Какие числа называются составными? 5.Что называют сокращением дроби?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. на 2: все числа заканчивающиеся четной цифрой на 5: заканчивающиеся на 5 или 0 на 10: заканчивающиеся на 0 2. на 9: числа, сумма цифр которых делится на 9 на 3: числа, сумма которых делится на 3, 6 или 9 3.простые числа - те что делятся только на себя и на 1 4.составные числа - те что делятся не только на себя и на 1 5 я не могу точно описать
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