Синтаксический разбор предложения утром шел сильный дождь
Русский язык
Синтаксический разбор предложения утром шел сильный дождь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождь-сущ шёл-глаг сильный-определение утром-дополнение
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