Помогите сделать математику каким острым тупым прямым или развернутых является угол содержащий 132 98 35 180 94 90 154 78
Математика
Помогите сделать математику каким острым тупым прямым или развернутых является угол содержащий 132 98 35 180 94 90 154 78
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) тупой 2) тупой 3)острый 4)развернутый 5)тупой 6)прямой 7)тупой 8)острый
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