Предложение по схеме прилагательное подлежающее подлежающее сказуемое прилагат??льное

Русский язык
Предложение по схеме прилагательное подлежающее подлежающее сказуемое прилагат??льное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивый дом, красиво сделано пятнисто
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