Как ориентируются по плану местности? А) по линиям, идущим слева на право Б) по движению рек В) направление указывает стрелка
География
Как ориентируются по плану местности? А) по линиям, идущим слева на право Б) по движению рек В) направление указывает стрелка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) напривление указывает стрелка.
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