Верно ли утверждение :"прямая , параллельная плоскости,параллельна любой прямой ,лежащей в этой плоскости ?"
Математика
Верно ли утверждение :"прямая , параллельная плоскости,параллельна любой прямой ,лежащей в этой плоскости ?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю то что да. Это же теорема!
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