Рабочий делает 15 деталий за смену. Сколько деталий сделает бригада , если в бригад?? работает 6 человек

Математика

Рабочий делает 15 деталий за смену. Сколько деталий сделает бригада , если в бригад?? работает 6 человек

Автор: Гость