Рабочий делает 15 деталий за смену. Сколько деталий сделает бригада , если в бригад?? работает 6 человек
Математика
Рабочий делает 15 деталий за смену. Сколько деталий сделает бригада , если в бригад?? работает 6 человек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 УМНАЖЫТЬ НА 6 И = 90
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