Перевод текста "I love stamps" пожалуйста

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Перевод текста "I love stamps" пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Перевод: я люблю штампы
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