Мастер за 6 часов сделал 504 одинаковых деталей а его ученик за 8 часов сделать 336 таких же деталей У кого из них производительность больше и на сколько?
Математика
Мастер за 6 часов сделал 504 одинаковых деталей а его ученик за 8 часов сделать 336 таких же деталей У кого из них производительность больше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
504:6=84(д.)-сделал мастер за 1 час 336:8=42(д.)-сделал ученик за 1 час 84:42=2- в два раза производительность мастера больше, чем ученика
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