Мастер за 6 часов сделал 504 одинаковых деталей а его ученик за 8 часов сделать 336 таких же деталей У кого из них производительность больше и на сколько?

Математика

Мастер за 6 часов сделал 504 одинаковых деталей а его ученик за 8 часов сделать 336 таких же деталей У кого из них производительность больше и на сколько?

Автор: Гость